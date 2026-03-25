SeMujeres acompaña a Didi en creación de Guía de Movilidad

-Se busca que los traslados diarios sean más seguros para conductoras y usuarias

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México acompañó a la plataforma de transporte y de entrega DiDi a la presentación de su “Guía de Movilidad Segura con Perspectiva de Género”, con el que se busca que los traslados diarios sean más seguros y equitativos para las conductoras y usuarias.



Ante conductoras y repartidoras de esta aplicación, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, expresó que las mujeres estamos en todos los sectores y en todas las disciplinas. Sin embargo, hay que actualizar la conversación de cómo podemos estar mejor, más seguras, con mayores posibilidades de acceso, con garantía de derechos, sin brechas salariales y con buenas condiciones.



Acompañada por la Gerente Nacional de Didi, Daniela Reyes Torres; por el Director Senior de Asuntos Gubernamentales de América Latina para DiDi, Vicente Roqueñí; por la JUD de Seguimiento de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad, Elizabeth Pérez Cadena, y la conductora de esta aplicación, Fátima González Gutiérrez , la secretaria destacó el compromiso de Didi para garantizar el derecho de las mujeres conductoras y usuarias.



Refirió que el área de Igualdad Sustantiva de esta secretaria revisó la guía y dio sus observaciones las cuales fueron incorporadas, cuentan con la secretaría de las Mujeres para seguir acompañando todos los esfuerzos que hagan para mejorar las condiciones de las mujeres que forman parte de este gran universo que integra esta plataforma de movilidad y reparto, argumentó.



La Gerente Nacional de DiDi, Daniela Reyes Torres, resaltó que esta empresa es la primera plataforma que escucha a las mujeres desde una perspectiva diferente, lo que buscamos es entender cómo las mujeres entienden la movilidad en una ciudad tan caótica donde el tráfico y las distancias no siempre están en nuestras manos.



El Director Senior de Asuntos Gubernamentales de América Latina para DiDi, Vicente Roqueñí, dijo a las conductoras y repartidoras que son la inspiración para miles de mujeres de plataformas digitales, estamos convencidos que la tecnología es un factor de inclusión social y de empoderamiento”.



La Guía incluye testimonios, datos y normativas actuales que permiten comprender la necesidad de impulsar programas y estrategias con perspectiva de género que disminuyan los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la Ciudad de México ofreciendo soluciones que contribuyan a mejorar el bienestar en el transporte.