Margarita González y rectora de la UAEM firman Plan Integral de Seguridad Universitaria

-Se realizó la firma de un convenio de colaboración para fortalecer la coordinación institucional.

La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo estatal y la máxima casa de estudios para la implementación del Plan Integral de Seguridad Universitaria.



La mandataria estatal, al destacar que en Morelos se reconoce plenamente la autonomía universitaria, expresó que la función como Gobierno es clara: contribuir a que existan condiciones de seguridad, respeto y diálogo para toda la comunidad, y refirió que este convenio nace de la firme convicción de coordinación institucional con absoluto respeto a la vida interna de la UAEM.



“Hoy formalizamos esta ruta de trabajo conjunta; un acuerdo sólido derivado de la escucha activa y de los diagnósticos realizados con los consejos universitarios y el acompañamiento técnico de expertos. Este es un plan dinámico, abierto al enriquecimiento y a la voz permanente de las comunidades universitarias”, indicó.



La titular del Ejecutivo morelense reconoció la voluntad de los consejos estudiantiles, así como el acompañamiento de la Comisión de Seguimiento y el Observatorio Ciudadano en la construcción de este consenso.



El Plan Integral de Seguridad Universitaria establece acciones precisas en infraestructura y prevención, por lo que se implementaron medidas estratégicas como la instalación de arcos de seguridad, sistemas de videovigilancia preventiva, paraderos seguros y la modernización del alumbrado.



Al dirigirse a las y los estudiantes universitarios, la Gobernadora resaltó que su seguridad importa y sus voces cuentan.



Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo estatal señaló: “En Morelos seguimos construyendo, desde el territorio y con la gente, condiciones de paz para nuestros estudiantes. Porque en La tierra que nos une, la educación y la seguridad son la base de la transformación y el desarrollo”.



Por su parte, Viridiana Aydeé León reconoció que la seguridad y la educación son responsabilidades que deben atenderse de manera integral.



Agregó que esta estrategia también busca fortalecer el diálogo y la construcción de consensos, por lo que se han llevado a cabo reuniones encaminadas al bienestar y la seguridad universitaria, sobre todo en materia de prevención y la construcción de una cultura de paz.



En la firma de este convenio también participaron las y los directores de facultades, escuelas, centros e institutos de la UAEM.