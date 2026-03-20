Mara Lezama impulsa la crianza positiva para construir paz desde la infancia

-La gobernadora destaca que prevenir la violencia inicia en la forma de educar y cuidar a niñas, niños y adolescentes.

Al clausurar el Foro Estatal “La paz comienza en casa: la crianza positiva para prevenir la violencia”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa subrayó que la construcción de una sociedad pacífica comienza en el entorno familiar, con prácticas de respeto, diálogo y límites sin violencia en la formación de niñas, niños y adolescentes.



El encuentro, organizado en coordinación con UNICEF México, representado por Maki Kato; el Sistema DIF Quintana Roo, que encabeza Verónica Lezama; y la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Esther Burgos, reunió a especialistas, autoridades y sociedad civil para reflexionar sobre los retos de la crianza y su impacto en la prevención de la violencia.



La titular del Ejecutivo enfatizó que las conductas violentas suelen gestarse desde la infancia, a través de prácticas normalizadas como gritos, castigos físicos o humillaciones, que dejan huellas profundas en el desarrollo emocional de las personas.



“Todo empieza en casa, en lo cotidiano, en cómo tratamos y educamos a nuestras hijas e hijos”, expresó, al señalar que más de la mitad de niñas y niños han experimentado algún tipo de disciplina violenta, lo que obliga a visibilizar el problema y atenderlo con responsabilidad.



Destacó que la crianza positiva representa una alternativa basada en el respeto, la escucha activa y el acompañamiento, elementos que permiten a las infancias desarrollarse en entornos seguros y construir formas sanas de convivencia.



Anunció que uno de los principales objetivos del foro es trazar la ruta para una política estatal de crianza positiva que trascienda el discurso y llegue a colonias, comunidades y hogares, como una estrategia preventiva de fondo.



Como parte de estas acciones, el gobierno estatal impulsa la campaña “Las niñas y los niños no se rompen”, orientada a transformar la manera en que se concibe la disciplina y brindar herramientas a madres, padres y personas cuidadoras.



La Gobernadora reiteró que la paz no se construye únicamente desde las instituciones de seguridad, sino desde la familia, la educación y la salud emocional, mediante un trabajo coordinado entre dependencias y sociedad.



Al finalizar hizo una invitación a mantener el esfuerzo colectivo para traducir los acuerdos del foro en acciones concretas que impacten en la vida diaria de las familias, al asegurar que construir entornos de respeto y cariño es la base de una paz duradera.