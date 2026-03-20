Inaugura Clara Brugada jardín de lluvia de Coapan

-Este sistema permitirá infiltrar más de 10 millones de litros de agua de lluvia en la zona.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del Jardín de Lluvia, en Santa Úrsula Coapa, el más grande del país, y una obra que marca el inicio de un nuevo modelo de gestión integral del agua en la capital, basado en la infiltración, captación y equilibrio hídrico.



Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40 mil habitantes y permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un sólo punto, además de superar los 10 millones de litros al considerar el conjunto de obras hidráulicas desarrolladas en la zona.



Destacó que este proyecto forma parte de una estrategia innovadora que busca transformar la relación histórica de la ciudad con el agua al dejar atrás el modelo centrado en la extracción y conducción mediante tuberías, para dar paso a soluciones sustentables basadas en la naturaleza.



Brugada Molina subrayó que estas obras fueron realizadas con la participación y aprobación de vecinas y vecinos, quienes impulsaron soluciones alternativas para resolver problemáticas como las inundaciones recurrentes en la zona.



Explicó que el sistema inaugurado no es únicamente un espacio verde, sino una infraestructura integral que incluye tanques de tormenta, colectores y mecanismos de filtración que permiten captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia, contribuyendo a la recarga del acuífero.



Anunció que este año se implementará el programa de “Acupuntura Hídrica”, mediante el cual se construirán 160 puntos de infiltración para ampliar la captación de agua pluvial y avanzar hacia un equilibrio hídrico, recordando que el 70% del territorio capitalino es suelo de conservación, por lo que hizo un llamado a repensar la gestión del vital líquido desde una perspectiva ambiental y sustentable.



Informó que se rehabilitaron siete pozos en la zona, lo que permitió recuperar más de 9 millones de litros de agua diarios, equivalentes a 900 pipas, en beneficio de miles de habitantes. Además, destacó la implementación de programas sociales complementarios como Cosecha de Agua de Lluvia en viviendas, instalación de calentadores solares y huertos urbanos, mismos que han beneficiado a más de 7 mil familias en Santa Úrsula.



Anunció que, próximamente, se creará un santuario de ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco como parte de la estrategia para la recuperación ambiental y del sistema lacustre de la ciudad.



En su intervención, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar reconoció a la mandataria capitalina por su voluntad política y visión estratégica al consolidar obras de infraestructura de clase mundial que brindan rumbo y bienestar a las familias de Santa Úrsula.



Subrayó que, bajo dicho liderazgo, estas acciones transforman la vida cotidiana y garantizan que la Ciudad de México avance con un gobierno cercano, experto y comprometido con el desarrollo humano en cada rincón de la capital.