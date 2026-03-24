Pide Tabe eliminación de acuerdos para evitar cambios de uso de suelo irregulares

-Se ha convertido en un mecanismo para otorgar privilegios y eximir a los desarrolladores del cumplimiento de la ley.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México echar abajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, actualizado en 2025 para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017, y que se ha convertido en un sistema de privilegios que exime a los desarrolladores de cumplir con los ordenamientos legales y abre la puerta a cambios de usos de suelo en las demarcaciones.



Señaló que es inexplicable que este instrumento legal siga vigente y peor aún, que se actualizará en 2025, cuando solo crea incertidumbre jurídica al autorizar a desarrolladores iniciar construcciones o demoliciones sin contar con las licencias o permisos necesarios.



Acompañado por César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, el alcalde destacó que en Miguel Hidalgo existe un caso detectado en la calle de Moliere 88, una obra que fue demolida por la administración anterior de Morena sin contar con permisos.



Por lo que, anunció que presentarán las denuncias correspondientes contra las autoridades de Morena en la demarcación, que en 2019 permitieron, bajo el amparo de la Ley de Reconstrucción, una obra que no cuenta con autorizaciones y en donde existen una serie de inconsistencias en los datos que presenta.



Aclaró que como alcaldía no se tiene claridad de cuántos proyectos más existan en la demarcación en esta misma situación y que con ello se les dé el ‘fast track’ para el cambio de uso de suelo y de un plumazo levanten edificios que no cumplen con la norma y aumenten el valor del predio en perjuicio de los vecinos en la zona.



Agregó que todo lo que se construye bajo el amparo del Acuerdo para la Reconstrucción es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de la Comisión de Reconstrucción, quienes emiten esos permisos, ya que la alcaldía no tiene información sobre estas obras.



César Garrido informó que se colocaron junto con el INVEA, los sellos de clausura en el predio de Moliere 88, donde se demolió y se iniciaron trabajos de reconstrucción sin permisos.



Finalmente, dijo que además los ex funcionarios permitieron que, como parte de los trabajos reconstructivos, se excavara y se habilitarán sótanos (que no existían en el condominio original), sin respetar el programa parcial de Polanco, que es muy específico en materia de construcciones, por lo que dijo es muy raro que a nueve años del sismo se estén otorgando certificados de uso de suelo para reconstruir inmuebles que se encuentran desocupados hace mucho tiempo.