Toluca fortalece las estrategias de búsqueda y protección a la juventud: Ricardo Moreno

-El edil reconoció la eficacia de la Célula de Búsqueda municipal, que ha logrado localizar con vida a 300 personas.

Durante la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó los avances contundentes en materia de seguridad y tejido social, resaltando la labor de la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal, consolidada hoy como una de las más eficaces en el Estado de México.



El edil informó que, gracias a un trabajo interinstitucional y a la actualización exhaustiva de las bases de datos, se logró la localización y retorno con vida de 300 personas a sus núcleos familiares.



Moreno Bastida subrayó que en Toluca la atención a las desapariciones es inmediata, rompiendo con protocolos de espera burocráticos para garantizar una reacción efectiva en cualquier horario.



Como parte de la estrategia integral de protección a niñas, niños y jóvenes, el primer edil resaltó la instalación de “Botones SOS Toluca” en planteles de educación básica y media superior.



Esta medida se complementa con pláticas preventivas impartidas por la Dirección General de Seguridad Pública sobre riesgos digitales, trata de personas y violencia.



“Estamos clausurando fiestas clandestinas y centros irregulares de venta de alcohol para proteger a nuestros jóvenes, pero es vital que madres y padres de familia fortalezcan la comunicación y supervisión en el hogar”, enfatizó Moreno Bastida, señalando que muchas ausencias voluntarias pueden prevenirse con un entorno familiar sólido.



Durante la sesión, se aprobó por unanimidad la donación de un predio de mil metros cuadrados en la delegación de San Pablo Autopan a favor del Gobierno del Estado de México.



En este espacio se construirá un nuevo plantel bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (Bachillerato Nacional Pilares), ampliando la oferta educativa en las zonas que más lo requieren.



Finalmente, en materia de rendición de cuentas, el Cabildo autorizó la convocatoria para integrar la Comisión de Selección Municipal, la cual designará a los nuevos miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción, garantizando un gobierno transparente y apegado a la ley.