Gobierno de Toluca supervisa programa “Sendero Seguro” en Paseo de San Buenaventura

-Los trayectos vigilados en Toluca mediante patrullajes e inteligencia policial son para prevenir delitos y proteger a estudiantes, trabajadores y población.

El Gobierno municipal de Toluca reforzó la estrategia de seguridad en el circuito Paseo de San Buenaventura mediante el programa Sendero Seguro, orientado a prevenir delitos y garantizar trayectos seguros en una de las zonas de mayor afluencia de la capital.



Durante un recorrido de supervisión, el director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón, acompañado del director operativo, comandante José Luis Álvarez, verificó el despliegue policial que combina patrullaje de proximidad con monitoreo tecnológico.



El dispositivo prioriza horarios de mayor movilidad, como entradas y salidas de escuelas, centros de trabajo, y se apoya en el monitoreo permanente del C4, lo que permite anticipar riesgos y responder de manera inmediata ante cualquier incidente.



La acción forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente municipal Ricardo Moreno, enfocada en recuperar espacios públicos y fortalecer la prevención del delito en corredores urbanos con alta movilidad peatonal.



El programa Sendero Seguro ya opera en otros puntos del municipio, como Filiberto Navas en San Mateo Oxtotitlán, Ignacio López Rayón en Otzacatipan y La Crespa–Floresta, donde, además del reforzamiento policial, se han mejorado luminarias e infraestructura.