Lilly Téllez propone anular elecciones y cancelar partidos con vínculos criminales

La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de anular elecciones y cancelar el registro de partidos políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca fortalecer el marco legal para enfrentar la infiltración del narcotráfico en la vida política del país.

Téllez señaló que es necesario endurecer las leyes para evitar que estructuras delictivas influyan en procesos electorales y en la toma de decisiones públicas.

La senadora indicó que la iniciativa contempla mecanismos para identificar y sancionar a partidos o candidaturas que mantengan nexos con actividades ilícitas.

Asimismo, afirmó que el objetivo es garantizar elecciones más transparentes y libres de la influencia del crimen organizado.