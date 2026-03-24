Designa ONU Hábitat a CDMX como sede del World Urban Forum 2028

-La Jefa de Gobierno convocó a una gran alianza internacional de ciudades por la paz y la soberanía de los pueblos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y autoridades del Gobierno de México anunciaron que la ONU Hábitat designó a la Ciudad de México como sede del 14.° Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), el cual será un espacio de discusión que impulse acciones que permitan hacer efectivo el derecho humano a la ciudad, a la vivienda y la construcción de ciudades sustentables.



En el evento en el que se informó de este reconocimiento, acompañaron a la mandataria capitalina el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, así como integrantes de su gabinete y representantes del ámbito académico, iniciativa privada y de organizaciones de la sociedad civil.



La Jefa del Ejecutivo local refirió que este Foro Mundial permitirá que se escuche la voz de todas y todos para poder construir el futuro urbano del planeta, lo cual subrayó es la gran misión que tenemos a cuestas.



Brugada Molina hizo un llamado a alzar la voz por la solidaridad universal, por lo que convocó a una gran alianza internacional de ciudades por la paz y la soberanía de los pueblos.



Con mira a la celebración del foro en 2028, la mandataria capitalina aseguró que a partir de hoy inicia un proceso de construcción colectiva y llamó a repensar en los próximos dos años en los grandes desafíos urbanos de nuestras ciudades y del mundo, a fin de construir la siguiente generación de agendas internacionales, para lo cual se instalará un Comité Promotor que sea plural y esté integrado por la academia, organismos internacionales, instituciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, movimientos sociales y los distintos niveles de gobierno.



Brugada Molina agradeció la determinación de elegir a CDMX como sede para la edición número 14 del Foro Urbano Mundial, cuyo debate, aseguró, resonará en todo el mundo, donde se responderá a preguntas cruciales, para hacer efectivo el derecho humano a la ciudad y transformar el espacio público, para garantizar vivienda digna, así como acciones para construir ciudades sustentables y en paz desde los ámbitos subnacionales.



Recordó que próximamente se presentará ante el Congreso local la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles; que la Constitución de la Ciudad de México ha presentado logros importantes como reconocer el derecho a la ciudad como un derecho constitucional y establecer el Sistema Público de Cuidados.



Destacó que las Utopías como política pública representan vehículos de justicia territorial que acercan los mejores servicios a las comunidades más pobres alejadas o ubicadas en zonas periféricas.



El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, destacó el enorme significado que tiene para la Ciudad de México y el país el anuncio hecho por ONU Hábitat, ya que es resultado de un esfuerzo colectivo que ha venido dando a la capital del país un papel de gran relevancia y liderazgo urbano contundente.



Dijo que este liderazgo de CDMX, que ha recibido otros reconocimientos internacionales como el pergamino de honor de ONU Hábitat, al proyecto de transformación social y urbana denominado “Las Utopías”, fue el preámbulo al anuncio hecho este día.



De la Fuente destacó que el Foro de 2028 será un gran éxito por el gran interés regional y mundial que existe en la capital del país, no sólo porque es un gran referente de cómo ha sido posible transformar esta ciudad, con todos los retos que tenemos por delante, en una ciudad cada vez más humana, más inclusiva, más resiliente, mejor organizada, con amplia participación social y trabajando estrechamente con el sector académico, el sector social y, desde luego, con los diversos órdenes de gobierno.



La jefa del programa de ONU Hábitat para Mesoamérica y Cuba, Fernanda Lonardoni, destacó que el foro es una oportunidad para conectar la conversación global con las realidades locales para visibilizar experiencias mediante un proceso que fortalecerá capacidades, articulará actores, generará impactos concretos y ayudará a la construcción de alianzas entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades.