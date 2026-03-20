SEP y SeMujeres presentan los lineamientos para prevenir la violencia escolar

Los lineamientos buscan que las y los estudiantes se sientan cómodos y seguros en su escuela.

En el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 10 “Margarita Maza”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, encabezaron la presentación de los Lineamientos Generales para la Prevención y la Atención de la Violencia Escolar en la Educación Media Superior; además, firmaron un compromiso institucional para emitirlos, difundirlos y aplicarlos.



Ante la comunidad escolar reunida en el auditorio del plantel, el titular de la SEP afirmó que uno de los motivos por los cuales las y los jóvenes abandonan la escuela es porque no se sienten cómodos ni en un espacio seguro.



Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó trabajar para generar una mejor convivencia escolar; así surgieron estos lineamientos que hoy se presentan y que pueden ser consultados en la siguiente dirección: https://heyzine.com/flip-book/1fdcb73bcd.html



De lo que se trata es de aprender a comunicarnos y compartir nuestras emociones, así como de construir redes de confianza para eliminar cualquier tipo de sexismo, machismo, racismo y clasismo. Agregó que su responsabilidad como autoridad es crear condiciones para que la educación media superior sea, para las y los estudiantes, una experiencia inolvidable en su vida; que los amigos que hoy construyen los conserven para siempre, y que también aprendan a vivir en un país con respeto hacia las mujeres.



La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó la importancia de los lineamientos, toda vez que una de las prioridades del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es garantizar el acceso a una vida libre de violencias para todas las mujeres, “incluidas las juventudes, que son sectores estratégicos y fundamentales en nuestro país”.



Destacó que desde la Secretaría de las Mujeres se trabaja todos los días para impulsar un cambio cultural que permita un nuevo pacto de convivencia entre mujeres basado en la igualdad.



La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, expuso que para este gobierno la escuela debe ser un espacio de cuidado para las y los estudiantes; un lugar donde, ante cualquier problema, sepan que encontrarán respaldo, que se les abran horizontes, que reciban información y que se les brinden herramientas para la vida.



Explicó que los lineamientos constituyen un modelo nacional obligatorio que establece cómo prevenir, atender y erradicar la violencia en la Educación Media Superior, y que su objetivo es que los planteles sean espacios seguros, respetuosos e inclusivos