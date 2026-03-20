“MÉXICO TE ABRAZA” NO ES SOLO UN RECURSO ECONÓMICO; ES VIVIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL: SHEINBAUM

-En los Centros de Atención México te Abraza se han registrado 189 mil 830 repatriaciones y al 18 de marzo se han atendido 130 mil 414 personas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que “México te Abraza” apoya a los migrantes y a sus familias con recursos económicos y con atención integral que incluye seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceso a la vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); a la fecha, con esta estrategia se han brindado más de un millón de servicios.



Al ser deportados a México, les decimos que lleguen a un Centro de Atención de México te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados. Si vienen por tierra, vayan al Centro de Atención, en los distintos lugares de la frontera, donde podrán bañarse, limpiarse, pueden asearse, o presentar alguna denuncia si fueron maltratados. además de tener todos los apoyos del Gobierno de México.



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que en la estrategia México te Abraza participan 34 dependencias con el objetivo de garantizar una bienvenida cálida a los mexicanos y mexicanas que regresan al país.



La directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), María del Rocío Mejía Flores, informó que al 18 de marzo se tienen 132 mil 827 tarjetas FINABIEN Paisan@, con lo que se superó la meta planteada a inicio de año de 100 mil tarjetas.



El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Programa de Trabajadores Independientes para mexicanos en el exterior, es el aseguramiento voluntario, con lo que se tiene acceso a todos los seguros: médico, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, ahorro para el retiro, estancias infantiles y otras presentaciones.



El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que esta institución cuenta con el programa Infonavit sin Fronteras para los trabajadores que compraron una vivienda con crédito y migraron a Estados Unidos sin terminarlo de pagar, con el objetivo de que puedan hacer sus pagos.



Con esta medida, las y los migrantes pueden tener seguridad y confiabilidad en el envío de dinero desde Estados Unidos al Infonavit, pueden pagar sus mensualidades, dar pagos anticipados o liquidar sin que se genere comisión por envío.