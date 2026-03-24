EVOLUCIÓN EN LA VENTA DE SMARTPHONES

Por: Gonzalo Rojon

Durante años, el mercado de smartphones en México operó bajo una lógica que pocos cuestionaban. El operador móvil no solo proveía el servicio, también era el principal canal de venta de equipos. Bajo esquemas de financiamiento aparentemente accesibles, el usuario adquiría su dispositivo sin dimensionar con claridad su costo real.



Ese modelo cambió, y lo hizo de forma acelerada.



Hoy, los operadores han perdido participación en la venta de smartphones frente a canales alternativos como retail, comercio electrónico y distribuidores independientes. Este desplazamiento no es casual. Responde a un consumidor que ahora entiende, compara y decide con mayor racionalidad económica.



El llamado “subsidio” al equipo, que durante años funcionó como ancla comercial, en realidad ocultaba el costo total del dispositivo dentro de planes de servicio. El usuario pagaba el smartphone a lo largo del tiempo, muchas veces sin tener visibilidad completa del monto final.



En contraste, los nuevos canales han hecho explícito el precio. El consumidor sabe cuánto cuesta el equipo, puede comparar entre opciones y, sobre todo, elegir cómo financiarlo. Esta transparencia ha cambiado la lógica de compra.



El gasto promedio por smartphone supera ya los $5,000 pesos y crece a doble dígito anual. Lejos de contraerse ante la falta de subsidio, el consumidor ha optado por invertir más, pero con mayor criterio.



Se observa una migración sostenida hacia dispositivos de gama media y alta. No es un fenómeno aspiracional, sino funcional. El usuario busca equipos que duren más, que ofrezcan mejor desempeño y que justifiquen su costo a lo largo del tiempo.



Este comportamiento se complementa con un ciclo de reemplazo estable en torno a los 26 meses. Es decir, el consumidor no compra más seguido, compra mejor. La decisión deja de ser impulsiva y se convierte en una evaluación de valor.



En este nuevo entorno, el operador pierde una de sus principales herramientas de diferenciación. Ya no controla el punto de venta ni el financiamiento del equipo. Su rol se acota al servicio, donde la competencia es cada vez más intensa.



Al mismo tiempo, los distribuidores han capitalizado esta transición. Han construido propuestas más flexibles, con mayor diversidad de marcas, esquemas de pago adaptados y promociones que responden directamente a las expectativas del usuario.



El resultado es un mercado más transparente, pero también más exigente. La visibilidad de precios elimina distorsiones y obliga a todos los participantes a competir en mejores condiciones.



Este cambio tiene implicaciones profundas. La venta de smartphones dejó de ser un complemento del servicio para convertirse en un mercado en sí mismo, con reglas propias y consumidores más sofisticados.



Así, lo que estamos viendo no es solo una reconfiguración de canales. Es el fin de un modelo basado en subsidios implícitos y el inicio de una etapa donde el usuario entiende, compara y decide con plena conciencia de su gasto tecnológico.