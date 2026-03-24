UAEMéx reconoce la importancia de las estadísticas para disminuir las brechas de género

-UAEMéx, IEEM e INEGI destacaron que solo 45 de cada 100 mujeres en México participan en el mercado laboral.

La igualdad sustantiva es un compromiso irrenunciable para el sector público, cuya responsabilidad es generar entornos de inclusión, participación y bienestar que permitan avanzar hacia sociedades más equitativas, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado.



De manera coordinada, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevaron a cabo la Conferencia Magistral: Estadísticas de género, impartida por Graciela Márquez Colín, Presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, con el fin de visibilizar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, a partir de datos estadísticos, donde la rectora subrayó que los liderazgos femeninos forman parte de un movimiento irreversible.



Destacó que figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la propia Márquez Colín evidencian el impacto positivo de las mujeres en la implementación de acciones que fortalecen la igualdad.



Luego de la firma del convenio de colaboración entre la UAEMéx y el IEEM, Zarza Delgado reconoció al INEGI como una institución pionera en la generación de datos desagregados y en el uso de metodologías con perspectiva de género, lo que ha permitido medir las desigualdades y dar seguimiento a las estrategias orientadas a reducirlas.



Ante la secretaria de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García; el presidente del Órgano de Administración Judicial mexiquense, Fernando Díaz Juárez, representantes de organismos autónomos, comunidad universitaria y público en general, advirtió que la brecha de datos de género impacta directamente en la vida cotidiana de las mujeres, por lo que convocó a la comunidad universitaria a sumarse a la Transformación Universitaria, exigir estadísticas más incluyentes y utilizar la información generada por el INEGI, el Gobierno del Estado de México y la UAEMéx para impulsar investigaciones que coloquen la igualdad en el centro de la agenda académica.



“Es mi convicción abrir caminos para que las mujeres universitarias no tengan que esperar más administraciones para revertir las estadísticas que evidencian desigualdad de género en nuestra institución. La universidad debe ser un espacio de debate informado, diálogo respetuoso y generación de soluciones humanistas”, enfatizó Martha Patricia Zarza Delgado.



Por su parte, la Consejera Presidenta, Amalia Pulido Gómez, resaltó que las cifras presentadas acercan la información a diversos sectores sociales para que, desde distintos ámbitos, se diseñen políticas públicas. Asimismo, invitó a las y los asistentes a visitar la página web del INEGI y generar conclusiones a partir de datos.



Durante su intervención, Márquez Colín explicó que el INEGI ha avanzado en la transversalización de la perspectiva de género, lo que ha permitido visibilizar las brechas persistentes entre mujeres y hombres en México.



Indicó que, de una población superior a 126 millones de personas, 51.2% son mujeres; sin embargo, su participación laboral es significativamente menor: mientras cerca de 75% de los hombres forman parte de la fuerza de trabajo, solo 45% de las mujeres participa en actividades económicas, una de las tasas más bajas en América Latina.



Añadió que las mujeres concentran más de la mitad del empleo en sectores como servicios sociales, comercio, alojamiento y restaurantes, caracterizados por su baja productividad y menores niveles salariales.



Precisó que dentro de la población no económicamente activa, 49.8% son mujeres dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, quienes enfrentan también condiciones relacionadas con cuidados de infancias, personas adultas mayores e, incluso, de sus parejas o esposos.



Aseveró que también son vulneradas al ser víctimas de diferentes tipos de violencia que afectan su bienestar integral, pues mientras los hombres enfrentan delitos contra su patrimonio, las mujeres viven delitos contra su persona, es decir, de tipo sexual, amenazas o lesiones.



Finalmente, la presidenta del INEGI resaltó que si bien, las cifras del Estado de México son menores a las nacionales en cuanto a brechas de género, es elemental trabajar en ellas para lograr mejores condiciones para las mujeres, por lo que invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a consultar y utilizar la información disponible en los portales institucionales, como una herramienta clave para reflexionar y atender las desigualdades de género.