Inaugura Mario Delgado el foro nacional “La Nueva Escuela Mexicana”

-La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que la NEM es un proceso plural y democrático.

Con la participación de maestras, maestros, estudiantes, académicos, investigadoras e investigadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, a tres años de su implementación, con el propósito de fortalecer este modelo educativo desde la práctica y el intercambio de saberes.



Durante el encuentro, se generaron espacios de diálogo para recuperar experiencias en aula, reflexionar sobre los avances y desafíos, y consolidar una visión compartida de la educación pública en México, con base en la diversidad de contextos del país.



Al inaugurar dicho foro, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la revaloración del magisterio es un principio irrevocable, como el gran artífice de la transformación.



Afirmó que la NEM es la voz del pueblo que impulsó una transformación educativa profunda, la cual hoy se consolida en cada aula del país, a través de principios como un currículo pertinente basado en el territorio, el vínculo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la formación en valores y la defensa de la educación como un derecho que el Estado debe garantizar



Delgado Carrillo convocó a maestras y maestros a participar y exponer sus experiencias en la aplicación de la NEM, ya que es necesario que esta tenga una actualización permanente, para seguir construyendo, juntas y juntos, desde todos los estados del país, una República educadora, humanista y científica.