México, ejemplo en forma de gobernar con el pueblo, asegura López Obrador

El mandatario sostuvo que en el país está garantizando el derecho a disentir y la pluralidad, lo que se está logrando con la participación de todas y todos.

Al supervisar las obras de la autopista Mitla-Tehuantepec, en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la suma de todos los mexicanos para buscar la modernización del país y aseguró que “México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma de gobernar con el pueblo”.

Desde Santo Domingo Tepuxtepec y acompañado por el gobernador local, Alejandro Murat, el mandatario destacó que la manera en la que su gobierno ha logrado pluralidad y la participación de los distintos sectores en beneficio del país, lo que es ejemplo mundial.

“No es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma de gobernar con el pueblo, con honestidad, con austeridad, con eficiencia, con democracia, garantizando el derecho a disentir, la pluralidad, todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y todos”, dijo.

Destacó que, por ejemplo, la modernización de las carreteras en el país va acompañada por la construcción de caminos, de mano de obra, “hechos por mujeres y hombres de los pueblos”, pues, consideró, que estas acciones se forjan desde abajo y para toda la ciudadanía.

López Obrador agregó que debido a que los pueblos del país son tomados en cuenta en esta modernización y que los incluye, éstos agradecen el no ser ignorados ante acciones de este tipo.

“No podría concebirse el que se tenga una supercarretera, muy costosa, no hablo de gasto sino de inversión y que en los pueblos haya brechas y caminos de terracería, por eso nos sentimos contentos, la gente nos apoya también están muy contentos, porque no son ignorados, excluidos, marginados, esto es muy importante: el que haya progreso con justicia, porque sin ello es retroceso; tiene que haber crecimiento económico y bienestar”, comentó.

Recordó que, por ejemplo, hace unos días firmó un acuerdo con Carlos Slim para trabajar en la carretera Mitla-Tehuantepec y ha habido cumplimiento, por lo que, aseguró, es muestra de las voluntades de gobiernos, ciudadanía, iniciativa privada, entre otros, en beneficio del país.

Nos da satisfacción aquí supervisando esta carretera y vamos a seguir adelante, trabajando en Oaxaca, por su pueblo y lo vamos a seguir haciendo en compañía con el gobernador Alejandro Murat, con quien nos llevamos muy bien y por eso se avanza en beneficio del pueblo de Oaxaca y de México”, dijo.