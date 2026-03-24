“En el T-MEC estamos bien, pero vamos a salir mejor”: Ebrard

-México busca ampliar el comercio y la inversión en Norteamérica, manteniendo ventajas comparativas en el mercado más grande del mundo.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, sostuvo un encuentro con embajadores y representantes de cámaras de comercio internacionales, en el que presentó un panorama sobre la situación actual del comercio exterior de México y los avances del Plan México.



Ebrard destacó que México participará esta semana en la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Camerún, donde defenderá la necesidad de reglas más claras y eficaces para evitar bloqueos y fortalecer la estabilidad del comercio internacional.



Asimismo, informó que ya iniciaron las primeras rondas de conversaciones con Estados Unidos para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y adelantó que en mayo se realizarán reuniones en Canadá para ampliar la cooperación bilateral. También subrayó que México será sede de la cumbre de APEC en 2028 y que este año participará en la reunión en China.



En cuanto a la relación con la Unión Europea, señaló que la modernización del tratado con México se firmará a finales de mayo, lo que abrirá nuevas oportunidades para la industria nacional. Además, anunció una próxima visita a la India con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial.



Respecto a las inversiones, el Secretario enfatizó la importancia de incrementar el contenido nacional en sectores estratégicos, como el automotriz, y explicó que el Plan México busca simplificar y facilitar la inversión extranjera mediante un portal que ya concentra más de dos mil proyectos.



Ebrard destacó que este avance refleja la voluntad política de las partes y reduce la incertidumbre que existía desde 2025. En mayo se sostendrán encuentros en Canadá para continuar el diálogo y fortalecer la cooperación bilateral, con la participación de empresas mexicanas en sectores estratégicos como la minería y la manufactura.



Como parte de los trabajos bilaterales en el marco del T-MEC y del Reporte Especial 301 emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, México y Estados Unidos acordaron implementar medidas específicas para reforzar la observancia penal en materia de propiedad intelectual.



Como lo son un grupo de trabajo binacional presidido por la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, con la participación de autoridades encargadas de la aplicación de la ley de ambos países. Su objetivo será facilitar el aumento de investigaciones penales, el uso de técnicas eficaces y la realización de procesos judiciales exitosos que disuadan delitos contra los derechos de propiedad intelectual.



Se tendrá una mesa redonda con titulares de derechos donde se reunirá a representantes de derechos de autor y marcas, junto con autoridades competentes, para plantear inquietudes ante las instancias gubernamentales mexicanas y confirmar el proceso de remisión de asuntos para su eventual judicialización.



El Secretario subrayó que México busca ampliar el comercio y la inversión en Norteamérica, manteniendo ventajas comparativas en el mercado más grande del mundo.



“Si no hubiera voluntad de renovar el tratado, no estaríamos en conversaciones. El inicio de este proceso es una señal importante que nos permite ser optimistas”, afirmó.



Finalmente, Ebrard subrayó que las condiciones actuales son más favorables que las previstas hace un año y reiteró su invitación a las cámaras de comercio a participar en la promoción de inversiones en México y en el exterior.