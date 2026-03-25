Golpe al bolsillo: se incrementa la inflación 4.63% en marzo: INEGI

-El Inegi destacó que en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67%.

Durante la primera quincena de marzo, la inflación presentó un incremento en los precios de frutas y verduras, a lo que se sumó el aumento en el transporte aéreo.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en los primeros 15 días del tercer mes del año la inflación general aumentó 0.62% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se disparó a 4.63% desde el 4.02% de febrero.



El Inegi destacó que en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67%.



De acuerdo con el Inegi, la inflación de los bienes agropecuarios se colocó en 9.69% a tasa anual; sin embargo, a su interior, en frutas y verduras se situó en 23.91%, lo que se debe, en parte, a la inseguridad pública, consideró Siller.



De acuerdo con el Inegi, el jitomate encabezó la lista de los productos con mayor incidencia durante la primera quincena de marzo con un ascenso de 32.17%. Le siguió la calabacita con un aumento de 16.78%, el limón con un incremento quincenal de 13.11%, el tomate verde con 10.79% y el pollo con una variación quincenal de 3.18%, pero con una incidencia en el gasto de los hogares más importante.



Eso provocó nuevamente que las loncherías, fondas, taquerías y torterías ajustaran sus precios al alza en 0.62%.



Por el contrario, bajaron de precio los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, así como el huevo.



La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que el Banco de México (Banxico) no debería recortar su tasa de interés esta semana que se reúne la Junta de Gobierno y cuyo anuncio de política monetaria se dará a conocer el jueves próximo. Informaron que la tasa objetivo del banco central mexicano se encuentra actualmente y se mantendrá en un nivel de 7%.