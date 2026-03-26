Entrega Clara Brugada diez obras que benefician a más de 89 mil habitantes

-Esta transformación del espacio público contaron con una inversión de más de 200 millones de pesos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó este día 10 obras permanentes de transformación del espacio público rumbo a la celebración del Mundial de Fútbol, las cuales beneficiarán de forma directa a más de 80 mil personas de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, que habitan en colonias como Santa Úrsula Coapa, Santo Domingo, Huipulco y Los Pedregales, entre otras.



Desde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la mandataria capitalina destacó la rehabilitación integral del puente peatonal y el CETRAM Huipulco, la construcción del Parque Alegría Tecuiche, la consolidación de un Camino Seguro de 6 km, el mantenimiento integral de la estación Estadio Azteca, del Tren Ligero y de dos mercados públicos, así como el reforzamiento estructural de dos puentes vehiculares, obras que en conjunto representaron una inversión de más de 200 millones de pesos.



Indicó que la fiesta del Mundial permitió acelerar no solo obras de la última milla, sino todas las acciones planeadas para mejorar la ciudad; por ello se están llevando a cabo, de forma simultánea, 2 mil obras de diversos tipos en toda la capital.



Resaltó que, además de estas obras, se han beneficiado 7 mil viviendas de las colonias y pueblos de los alrededores del Estadio Ciudad de México con captadores de agua de lluvia y calentadores solares.



Entre las obras más importantes realizadas se encuentran la sustitución de banquetas e iluminación de 34 kilómetros de Calzada de Tlalpan, así como obras de mantenimiento en el Tren Ligero “El Ajolote”, que ha representado una inversión de más de mil 400 millones de pesos.



El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que las 10 obras permitirán generar las condiciones en el perímetro del Estadio Ciudad de México para el goce y disfrute del partido de reinauguración el próximo sábado entre México y Portugal.



La intervención medular se realizó en el Cetram Huipulco, con la mejora de la superficie asfáltica, la extensión de andenes y una mayor iluminación para que las y los usuarios caminen de manera segura. Asimismo, se colocaron burladeros, se pintaron columnas y se instalaron dos elevadores conectados al puente peatonal para garantizar la accesibilidad universal.



Se mejoraron los mercados públicos Plaza Mexicana del Sur y el Mercado de Comida de Huipulco, a través de la renovación de sus instalaciones y de su imagen urbana, así como con intervenciones sustanciales en su interior. Éste último contará a su vez con un elevador para también favorecer la accesibilidad universal.



En el Circuito Azteca se implementó un Camino de Mujeres Libres y Seguras de 6 km, con la colocación de 472 nuevas luminarias, el cual permitirá el tránsito seguro en las inmediaciones del estadio.



Las 10 obras entregadas este día son acciones estratégicas que permitirán atender la llegada de visitantes nacionales y extranjeros de cara a la Copa Mundial de Fútbol, pero que han sido pensadas para transformar de manera permanente la vida cotidiana de los más de 89 mil habitantes de la zona.