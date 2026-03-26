ACTIVAN OPERATIVO “SEMANA SANTA 2026” EN ZONA PONIENTE PARA REFORZAR SEGURIDAD

Autoridades de Huixquilucan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo pusieron en marcha el operativo conjunto “Semana Santa 2026”, con el despliegue de 107 elementos y 44 unidades móviles, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el periodo vacacional.

El dispositivo, que estará vigente del 24 de marzo al 12 de abril, contempla vigilancia en zonas limítrofes, templos, centros comerciales y áreas bancarias, así como en puntos de alta afluencia, para garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta estrategia permitirá fortalecer la presencia policial y mantener la zona poniente como una de las más seguras del Valle de México.

Por su parte, los alcaldes Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo) y Carlos Orvañanos (Cuajimalpa) subrayaron la importancia del trabajo coordinado entre demarcaciones, así como el uso de recursos como patrullas, motocicletas, módulos de seguridad y drones para prevenir delitos.

Las autoridades también llamaron a la población a extremar precauciones y evitar caer en fraudes como el modus operandi de “La Patrona”, reiterando su compromiso de mantener la seguridad durante la Semana Santa.