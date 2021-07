Gobierno de la 4T da más recursos a Seguridad Nacional que para Salud

El gasto en seguridad pasó de 13 mil 902 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2007 a 55 mil 410.6 millones de pesos en el mismo periodo de este año.

Sin un conflicto armado fuera sus fronteras, el gasto en seguridad nacional de México ha crecido 125.8 por ciento, considerada la inflación, desde los primeros cinco meses de 2007 ­–cuando iniciaba la “guerra contra el crimen organizado” proclamada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón– hasta el periodo comparable de 2021.

La velocidad a la que ha crecido el gasto destinado a la seguridad nacional prácticamente duplica el avance de 66 por ciento que en el mismo lapso vieron los recursos para salud, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En general, la función de seguridad nacional agrupa “toda política que se instrumenta desde el ámbito militar del país por la autoridad central, para garantizar el desarrollo y la estabilidad de las instituciones que conforman el Estado”, ya sea de amenazas externas o riesgos internos, define un estudio legislativo.

Al paso de 14 años de conflicto abierto con el crimen organizado, las tasas de homicidios no se han revertido pese a una mayor presencia de militares en las tareas de seguridad pública, incluso el número de efectivos en la Defensa Nacional se ha triplicado en ese periodo.

El gasto en seguridad pasó de 13 mil 902 millones de pesos en los primeros cinco meses de 2007 a 55 mil 410.6 millones de pesos en el mismo periodo de este año, según las cifras más recientes con las que cuenta Hacienda y para las cuales, si no se cuenta la inflación, se tiene un incremento de 298.6 con el paso de tres gobiernos federales.

Una publicación del Fondo Monetario Internacional subraya que el gasto militar se ha reducido a escala mundial, tras concluir la Guerra Fría y una crisis financiera mundial que impuso la consolidación fiscal; además, en el caso de países emergentes, como México, se requirió un mayor gasto social.

Al analizar el sector salud, los datos oficiales de Hacienda muestran que para México el gasto a esta área pasó de 82 mil 306.2 millones de pesos, en los primero cinco meses de 2007, a 241 mil 163.3 millones de pesos en el periodo comparable de 2021, un incremento nominal de 193 por ciento, lejana a los aumentos de recursos para la militarización.

Incluso con la pandemia aún en curso, el gasto acumulado a mayo en seguridad nacional creció 20.1 por ciento respecto de 2020, y 9.1 por ciento en salud.

Precisa que en la era pos-Covid no se estima un nuevo repunte en el gasto militar, debido a que muchos países tienen la necesidad de reducir el gasto no relacionado con la pandemia, en orden de apoyar la consolidación fiscal y mantener el apoyo social.