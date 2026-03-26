Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga

El patinador mexicano Donovan Carrillo logró clasificar a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026, celebrado en Praga, tras obtener una puntuación de 79.65 en el programa corto, resultado que lo coloca entre los mejores competidores de la disciplina.

A pesar de sufrir una caída durante su rutina, el jalisciense destacó por la dificultad técnica de su presentación, sumando 44.08 puntos en elementos técnicos y 36.57 en componentes del programa. Su actuación superó incluso su marca registrada en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Tras su participación, Carrillo reconoció que enfrentó un proceso complicado después de su experiencia olímpica, pero aseguró que logró recuperar confianza y motivación para afrontar el Mundial. El atleta destacó que decidió arriesgar con una rutina más compleja para elevar su nivel competitivo.

El mexicano explicó que aún necesita mayor práctica para ejecutar con precisión los elementos más exigentes, pero se mostró optimista sobre su evolución y las posibilidades de competir al más alto nivel internacional.

Donovan Carrillo volverá a la pista el próximo 28 de marzo en el programa libre, donde buscará conseguir un resultado histórico para el patinaje artístico mexicano.