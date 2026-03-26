Luisa Alcalde afirma que Morena podría ganar 15 de 17 gubernaturas en 2027

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que su partido tiene la posibilidad de ganar la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.

De acuerdo con sus declaraciones, el promedio de distintas encuestas indica que Morena podría obtener el triunfo en 15 de las 17 entidades que se disputarán.

Alcalde destacó que en dos estados, Querétaro y Aguascalientes, actualmente gobernados por el PAN, existe un escenario de empate técnico.

La dirigente indicó que estos resultados reflejan un cambio en la percepción electoral en entidades donde anteriormente había diferencias más amplias.

Asimismo, señaló que Morena continuará trabajando para consolidar su presencia en los estados rumbo a los próximos procesos electorales.