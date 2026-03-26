Nuevo León está seguro, listo y blindado para el Mundial: Samuel García

Recibió a la comitiva de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, organismo rector mundial del fútbol.

A un día del primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam, y a 78 del silbatazo con el que arranca el Mundial de Futbol 2026 en la entidad, el Gobierno del Estado y la FIFA declararon que la seguridad en Nuevo León se encuentra lista para salvaguardar el patrimonio y la integridad de los visitantes a la justa mundialista.



El mandatario estatal señaló que, ante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la entidad, es de vital importancia que constate que el Estado está blindado.



Tras reunirse en Palacio de Gobierno con una comitiva de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, organismo rector mundial del fútbol, y encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda dijo que Nuevo León se encuentra seguro, listo y blindado.



“Mañana tenemos el juego a las 4 de la tarde en el BBVA. Llega antes el presidente de FIFA, Infantino, entonces, yo creo que ya a partir de mañana, que es el primer juego, pues ahora sí que de toda la Copa, Nuevo León va a lucir, especialmente en seguridad pública”, expresó.



García Sepúlveda reiteró que se trabaja de manera conjunta con todos los órdenes se seguridad, y la misma FIFA, para que el Mundial se desarrolle en forma pacífica.



Todas las áreas de seguridad pública, FIFA, trabajando para que no haya ninguna novedad, ningún sobresalto, poder gozar de este Mundial y sobre todo que la gente que viene de fuera esté tranquila, que hoy es el mejor mes de los últimos 16 años y sobre todo que hoy está la policía estatal ranqueada como número uno de México.



Además de las autoridades estatales e integrantes de la Mesa de Seguridad, por la FIFA asistió la Mtra. Samantha Sánchez Saldívar Sr manager non Comp FIFA NL; GB Jones Chief Safe&Security officer FWC 2026 (Gob); Dr.Rodrigo Martínez Celis Executive Director, Safety & Security – Mexico FWC 2026; y Mto. Claudio Valdés Carranza,Senior Manager, Safety & Security FIFA N.L.