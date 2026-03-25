Anuncia Clara Brugada operativo de seguridad para la reinauguración del Estadio Banorte

-El “Operativo Kukulcán” desplegará 10 mil 835 elementos de la SSC, así como 2021 efectivos federales.

En el marco de la reinauguración del Estadio Ciudad de México, a celebrarse el próximo 28 de marzo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que este recinto es un emblema para nuestra capital y para la historia del fútbol mundial, al tiempo que subrayó que el partido entre las selecciones de México y Portugal representa una antesala prácticamente rumbo al Mundial.



La mandataria capitalina manifestó que la Ciudad de México ha cumplido con los compromisos asumidos desde el inicio de la planeación del evento internacional, recordando que dijimos que íbamos a preparar la ciudad para recibir al mundo con orden, con seguridad y con una experiencia urbana de calidad, y lo estamos haciendo.



Destacó que las obras y acciones impulsadas no responden únicamente a la coyuntura del evento deportivo, sino a una visión de largo plazo.



La Jefa de Gobierno enfatizó el carácter incluyente de la estrategia: “Queremos un Mundial de juego limpio y sociedad justa, donde no sólo lo vivan quienes entren al estadio, sino toda la población, con actividades deportivas, sociales y culturales en la ciudad”.



La titular del Ejecutivo local anunció que vivirá el encuentro México contra Portugal desde la plancha del Zócalo, donde habrá una pantalla gigante con la transmisión en vivo del partido.



Refirió que se sumará a la iniciativa de la mandataria federal de donar su boleto para el juego inaugural del Mundial el próximo 11 de junio, donde la selección nacional se medirá ante Sudáfrica, donde de igual manera será testigo del encuentro desde la Plaza de la Constitución.



Brugada Molina detalló que habrá un despliegue de más de 10 mil elementos para garantizar que la ciudad mantenga su funcionamiento habitual sin afectar los servicios ordinarios.



El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que se implementará el “Operativo Kukulcán” con un despliegue de 10 mil 835 elementos, así como 2021 efectivos federales; se contará con 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero del agrupamiento Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.



Se desplegarán 4613 policías de la SSC y 651 elementos federales. Al interior del estadio participarán 2 mil policías auxiliares con apoyo de 16 unidades.