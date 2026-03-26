Tensión en el Senado tras intercambio entre Lilly Téllez y Saúl Monreal durante debate del Plan B

Durante la discusión de la reforma electoral en el Senado, se registró un intercambio entre la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el senador de Morena, Saúl Monreal.

En medio de su intervención en tribuna, Téllez se refirió a Monreal con señalamientos que generaron una reacción inmediata del legislador.

Saúl Monreal respondió desde su escaño y pidió que se presentaran pruebas sobre lo dicho, al considerar que se trataba de una acusación grave.

El momento ocurrió en el contexto del debate por el Plan B de la reforma electoral, donde las posturas entre bancadas han generado confrontaciones.

El intercambio generó atención dentro y fuera del Senado, en medio de la discusión legislativa en curso.