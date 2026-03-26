Sheinbaum afirma que lo esencial de la reforma ya está y prevé retomar ajustes en 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que las reformas constitucionales impulsadas por la llamada Cuarta Transformación ya contienen los elementos centrales en materia electoral.

Durante sus declaraciones, la mandataria indicó que algunos temas podrían retomarse en 2027, particularmente los relacionados con la reducción de recursos en procesos electorales.

Sheinbaum también mencionó que parte de los planteamientos contemplados en el denominado Plan A, como la participación en municipios, podrían revisarse en una etapa posterior.

Asimismo, expresó su expectativa de que la reforma en materia de feminicidios sea aprobada por unanimidad en el Congreso.

La presidenta destacó que el proceso legislativo continuará conforme a los tiempos establecidos para la discusión de estas iniciativas.