PRI acusa presiones para aprobar el Plan B y señala a Morena por prácticas indebidas

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a Morena de ejercer presiones para lograr la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral.

Durante sus declaraciones, el líder priista afirmó que existen prácticas como ofrecimientos y presiones dirigidas a legisladores con el objetivo de influir en la votación.

Moreno también sostuvo que, desde su perspectiva, se ha generado un ambiente de persecución política en torno al debate de la reforma.

El dirigente señaló que incluso integrantes de partidos aliados han expresado preocupaciones sobre la iniciativa y su proceso de aprobación.

Asimismo, reiteró que el PRI mantendrá su postura frente al Plan B en el marco de la discusión legislativa.