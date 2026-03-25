Yunes Márquez solicita licencia previo a votación del Plan B en el Senado

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia a su cargo previo a la votación del Plan B de la reforma electoral en el Senado.

De acuerdo con la información disponible, su lugar será ocupado por su suplente, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien asumirá la participación en la sesión correspondiente.

El movimiento ocurre en el contexto de la discusión legislativa sobre la reforma electoral, donde las posiciones de los distintos grupos parlamentarios han generado atención.

Este tipo de decisiones forman parte de los procedimientos establecidos dentro del Congreso, donde los legisladores pueden solicitar licencia conforme a la normatividad vigente.

El caso ha generado comentarios en el ámbito político debido a antecedentes similares en votaciones previas.