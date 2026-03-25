RESCATAN MÁS DE 700 ANIMALES EN “ZOO CLANDESTINO” EN ECATEPEC

Un operativo interinstitucional en Ecatepec, Estado de México, permitió el hallazgo de un presunto “zoológico clandestino” dentro de una vivienda, donde fueron localizados más de 700 animales en condiciones de hacinamiento.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana y contó con la participación de la policía municipal, Marina, Fiscalía mexiquense, autoridades ambientales y jurídicas, luego de obtener una orden de cateo.

Durante la diligencia, las autoridades encontraron 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, 12 serpientes, una tarántula, un lagarto y dos gallinas de guinea albina, todos en espacios reducidos y en condiciones que representaban un riesgo para su vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los animales estaban encerrados en jaulas y sin condiciones adecuadas de cuidado, mientras que los ocupantes del inmueble presuntamente abandonaron el lugar tras el operativo, lo que podría agravar el caso por posible maltrato y omisión de cuidados.

El predio también presenta un conflicto legal por posible invasión, y autoridades no descartan otras líneas de investigación relacionadas con actividades ilícitas. Los animales quedaron bajo resguardo de instancias correspondientes para su valoración y protección.