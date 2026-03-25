José Ángel Bichir reaparece tras se accidente y continúa su recuperación

El actor José Ángel Bichir reapareció en redes sociales luego del accidente que sufrió tras caer de un tercer piso, derivado de una crisis de salud mental. En las imágenes difundidas, se le observa en una consulta odontológica atendiendo las secuelas físicas que dejó el incidente.

De acuerdo con información compartida por su familia, el actor de 38 años presentó diversas lesiones, entre ellas fracturas faciales, traumatismo abdominal y afectaciones dentales. Actualmente continúa bajo tratamiento médico especializado, acompañado en todo momento por sus familiares.

Foto: Televisa Espectáculos

En el comunicado emitido tras el accidente, la familia Bichir aclaró que el hecho no fue un acto voluntario, sino consecuencia de una crisis emocional profunda. Asimismo, destacaron la importancia de visibilizar la salud mental como parte fundamental del bienestar integral.

En su reaparición, el actor luce estable y en proceso de recuperación, aunque aún presenta signos visibles de las lesiones, como el uso de un cabestrillo en uno de sus brazos.

Sus familiares reiteraron el llamado al respeto y a la privacidad durante este proceso, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte del público y del medio artístico.