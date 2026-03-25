PJEdoméx conmemora sus 201 años con entrega de preseas

-Fueron distinguidos juristas por su excelencia, compromiso y contribución al fortalecimiento de la justicia en la entidad.

“La entrega de la Presea Poder Judicial del Estado de México es un acto de memoria, reconocimiento y gratitud que fortalece la identidad institucional, al destacar trayectorias que inspiran a nuevas generaciones a comprometerse con el servicio público, la legalidad y el bien común”, expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al encabezar esta ceremonia.



Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y en el marco del 201 aniversario del Poder Judicial, el Magistrado Presidente recordó que esta fecha conmemora la instalación del máximo tribunal de la entidad en 1825, cuando, pese a las limitaciones de la época, ya existía entre los mexiquenses un profundo sentido de justicia que dio origen a la institución.



Macedo García destacó la relevancia de fortalecer la función jurisdiccional y reconocer a quienes han contribuido al desarrollo de la justicia en la entidad.



La gobernadora Gómez Álvarez destacó que la justicia es un pilar fundamental para garantizar la paz, el orden y la igualdad en la entidad; reconoció la labor de las y los juzgadores mexiquenses, quienes con ética, vocación de servicio y profesionalismo fortalecen la confianza ciudadana y contribuyen a una sociedad más justa.



A nombre de las y los galardonados, la magistrada en retiro Martha Camargo Sánchez, distinguida con la presea “María Guadalupe Alcalá González” en Justicia Restaurativa, expresó que este reconocimiento representa mucho más que una medalla, pues simboliza la certeza de que el servicio público ha contribuido al bien común, a la paz social y a la protección de los derechos de las personas.



La Presea Poder Judicial del Estado de México 2026 cuenta con 10 categorías que llevan los nombres de los fundadores del Tribunal mexiquense y de mujeres que, con sus obras y acciones, dejaron una huella importante en la entidad.



En esta edición, el Poder Judicial otorgó la Presea al Mérito en la Virtud Judicativa “Jacobo de Villaurrutia López y Osorio” al Doctor Marco Antonio Morales Gómez; al Mérito en Justicia Intercultural “Andrés Molina Enríquez” a la activista Carmela Flores Anastacio; al Mérito en Defensa de los Derechos Humanos “Juan José Flores Alatorre” a la Magistrada en retiro Mireille Roccatti Velázquez; y al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus” a Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Asimismo, se entregó la Presea al Mérito en Derecho Laboral “Tomás Salgado” al Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez; al Mérito en Derecho de Familia “Francisco Nava” al Magistrado Juan Carlos Ortega Castro; al Mérito en Derecho Penal “Ignacio Alva” a la Magistrada en retiro María Araceli Juárez Torres; al Mérito en Derecho Mercantil “Rita Raquel Salgado Tenorio” a la Magistrada en retiro María Dolores Ovando Conzuelo; y post mortem, al Mérito en Derecho Civil “Albertina Ezeta Uribe” al Magistrado en retiro Luis Miranda Cardoso, en su honor recibió su hija, la Magistrada en retiro Ana Rosa Miranda Nava.