Tigres anuncia cambio en su presidencia: Mauricio Culebro dejará el cargo en junio

El Club Tigres informó que iniciará un proceso de sucesión en su presidencia, en el que Mauricio Culebro dejará el cargo a partir del 1 de junio, tras cinco años al frente de la institución. En su lugar, asumirá Carlos Emilio González, como parte de una transición planificada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cambio se realizará de manera paulatina para garantizar la continuidad del proyecto deportivo y estratégico del club. La directiva destacó que el proceso ya está en marcha para asegurar una transición ordenada.

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Durante la gestión de Culebro, Tigres logró diversos títulos, incluyendo un campeonato de Liga MX varonil, Campeón de Campeones, Campeones Cup y múltiples logros en la rama femenil, consolidando al club como uno de los protagonistas del futbol mexicano.

El directivo saliente iniciará una nueva etapa profesional como presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, organización vinculada a equipos como Atlanta United en la MLS y los Atlanta Falcons de la NFL, donde continuará impulsando proyectos deportivos.

Por su parte, Carlos Emilio González, con amplia trayectoria internacional en el ámbito empresarial, asumirá la presidencia con el objetivo de dar continuidad al crecimiento institucional del club en una nueva etapa.