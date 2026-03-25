Acapulco se prepara para recibir a vacacionistas en Semana Santa 2026

-Es el destino con mayor preferencia en México, con atractivos turísticos y una imagen renovada.

El puerto de Acapulco se perfila como uno de los destinos turísticos más dinámicos y atractivos del país para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, con una proyección de crecimiento del 31.7% en la llegada de visitantes, posicionando a este destino de playa como el de mayor preferencia para vacacionar en México.



De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, el “Hogar del Sol” estima superar los 447 mil turistas, además de alcanzar una ocupación hotelera cercana al 71.8%.



Estas cifras colocan a Acapulco como uno de los destinos con mayor recuperación y proyección a nivel nacional, en un contexto de fortalecimiento del turismo interno con el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.



El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó que estas previsiones reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales, así como los resultados de las estrategias de promoción y reactivación turística implementadas en coordinación con el Gobierno de México.



Asimismo, la dependencia estatal subrayó que este comportamiento positivo forma parte de la política turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, enfocada en consolidar a Guerrero como un referente nacional en materia turística.



Autoridades turísticas mantienen acciones de promoción para invitar a visitantes de todo el país disfrutar de la oferta turística, cultural y gastronómica de Acapulco durante esta temporada vacacional.



Desde la Fiscalía General del Estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se dio seguimiento a la agenda de seguridad en la entidad.



Durante la mesa de trabajo, la mandataria estatal destacó el respaldo de las y los integrantes a la iniciativa presentada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para expedir una Ley General que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.



El secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledezma, informó el arranque del operativo de Semana Santa 2026, en el que participarán alrededor de 9 mil elementos, con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y familias guerrerenses durante el periodo vacacional.