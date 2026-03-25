Sheinbaum destaca encuesta que la ubica como la mandataria mejor evaluada en América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó los resultados de una encuesta de la firma CB Global Data que la posiciona como la mandataria mejor evaluada en América Latina.

De acuerdo con la medición, Sheinbaum registra una aprobación de 72.3%, ubicándose por encima de otros líderes de la región.

Entre los mandatarios evaluados también aparecen Nayib Bukele con 71.8%, Luiz Inácio Lula da Silva con 46.6% y Javier Milei con 42.3%.

La presidenta presentó estos resultados como parte del seguimiento a la percepción ciudadana sobre su gestión.

El estudio forma parte de ejercicios periódicos que miden niveles de aprobación de líderes en distintos países.