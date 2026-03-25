Presenta Ebrard campaña “Lo hecho en México siempre gana”

Veintisiete empresas de diversos sectores participan en esfuerzo de promoción colectiva que celebra a productos fabricados con talento del país.

La Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciaron el próximo lanzamiento de la campaña “Lo hecho en México siempre gana”, una iniciativa que promoverá, antes y durante la justa mundialista, a productos y servicios de empresas nacionales o internacionales con operación y trayectoria reconocida en el país.



La campaña dada a conocer es resultado de un esfuerzo de promoción que emprenden en conjunto el gobierno, el CCE, la FMF y 27 empresas de diversos sectores e industrias, en algunos casos competencia directa.



El objetivo es inducir al consumo de bienes fabricados en el país como una herramienta para proteger empleos y alentar el consumo de productos manufacturados localmente.



“Lo hecho en México siempre gana” utiliza el juego de pelota prehispánico que evoluciona hacia el futbol actual, como símbolo de orgullo e identidad. Correrá en televisión, radio, exteriores y medios digitales entre abril y julio próximos.



Al presentar la campaña, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recordó que cerca de cinco mil empresas cuentan ya con el sello Hecho en México, el cual distingue la calidad de los productos fabricados por manos mexicanas, al tiempo que celebró la iniciativa de múltiples empresas para unirse bajo la causa común de impulsar a nuestro país. El funcionario reconoció la contribución del CCE y la FMF para la concreción del proyecto.



La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que México es modelo a nivel mundial. Ya que en ningún otro lugar se reúnen tantas empresas que muestran la grandeza de nuestro país, no solo es economía, es talento mexicano, es dar a conocer la grandeza turística de México, su historia, y lo hacen a través de cada uno de ustedes, de sus productos.



El presidente del CCE, José Medina Mora, señaló que desde el sector empresarial respaldamos esta iniciativa porque reconoce el talento productivo del país y fortalece nuestras cadenas de valor. “Lo hecho en México siempre gana” conecta el orgullo nacional con la capacidad productiva del país.



A 79 días de la inauguración del Mundial de Futbol, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, exhortó a todos los mexicanos a impulsar la campaña “Lo hecho en México siempre gana” y a apoyar todos juntos a México en el torneo mundialista que arrancará en el estadio Banorte el 11 de junio.



Las marcas participantes en la campaña son: Alpura, Amazon, Atún Dolores, Banamex, Bimbo, Boing, Cemex, Clip, Coca-Cola, Danone, Farmacias del Ahorro, Jumex, Grupo Modelo, Kio, Lala, Liverpool, Mabe, Mexicana de Aviación, Oxxo, Plata Card, Regio, Sabritas, Suerox, Taurus México, Ternium, Tuny, y Viva. El Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, respaldó en el desarrollo de la campaña.