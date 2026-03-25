Fortalecen San Mateo Atenco y SUTEyM la estabilidad laboral: Ana Muñiz

-Se llevó a cabo la firma del convenio de sueldos y prestaciones 2026.

Con el objetivo de consolidar un gobierno eficiente basado en el bienestar de sus trabajadores y el crecimiento de su economía local, la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, encabezó una jornada de trabajo marcada por la unidad sindical y la modernización comercial.



En un acto celebrado en la Casa del Servidor Público Mexiquense, Muñiz Neyra y el secretario general del SUTEyM, Herminio Cahue Calderón, firmaron el Convenio de Sueldos y Prestaciones Laborales 2026.



Este acuerdo garantizará mejores condiciones para las y los servidores públicos sindicalizados que laboran en la administración municipal.



Durante el evento, Muñiz Neyra agradeció la disposición del sindicato para trabajar en equipo: “Con este convenio garantizamos y mejoramos las condiciones de quienes todos los días sirven con compromiso a las familias atenquenses; el SUTEyM y el Gobierno Municipal estamos unidos siempre”, afirmó.



Herminio Cahue destacó que este documento es prueba de la voluntad política de la administración local, consolidando la estabilidad y motivación laboral de los agremiados a través del diálogo constructivo.



En el ámbito económico, la administración municipal concluyó con éxito la jornada de capacitación “Del negocio local al mercado digital”.



Este esfuerzo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y la CANACO Servytur Toluca, brindó herramientas clave a productores de calzado y artesanos.



Gracias a la colaboración estratégica con Mercado Libre, los emprendedores locales recibieron acompañamiento técnico para integrar sus productos a plataformas de comercio electrónico, aumentando su competitividad y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento más allá de las fronteras físicas del municipio.



El Gobierno de San Mateo Atenco reafirma su compromiso de fortalecer tanto el capital humano que da vida a la administración pública como el talento de los sectores productivos que son el motor económico de la región.