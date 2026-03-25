CLAUSURAN 53 ANEXOS EN EDOMÉX POR PRESUNTOS ABUSOS E IRREGULARIDADES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la clausura de 53 centros de rehabilitación tras un operativo realizado del 13 al 20 de marzo, en el que se inspeccionaron 94 establecimientos conocidos como “anexos” por posibles irregularidades y abusos.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se concentraron principalmente en Ecatepec (29 centros) y Naucalpan (24), donde se detectaron indicios de posibles hechos delictivos dentro de estos espacios.

Durante los operativos, fueron atendidas mil 599 personas internadas, de las cuales mil 518 fueron reintegradas con sus familias, mientras que 80 fueron canalizadas a centros que cumplen con la normatividad vigente. Solo una persona optó por salir voluntariamente.

Las autoridades precisaron que las inspecciones se enfocaron únicamente en centros con internamiento, por lo que quedaron fuera grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, donde no se ofrece este tipo de servicio.

El Gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para regularizar los centros de rehabilitación, revisar su estatus legal y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas en tratamiento.