ANUNCIA RICARDO MORENO Y BIENESTAR REGISTRO PARA LA PENSIÓN POR DISCAPACIDAD EN TOLUCA

En un esfuerzo conjunto por acercar los programas sociales a la población, el alcalde Ricardo Moreno y el Director Regional del Bienestar, Mauricio Adrián Gómez, dieron a conocer el inicio del registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Este apoyo económico, que asciende a 3 mil 300 pesos bimestrales, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las y los toluqueños en situación de vulnerabilidad.

Durante el anuncio, el alcalde destacó la importancia de la colaboración institucional para que los beneficios lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

El periodo de incorporación se llevará a cabo hasta el sábado 29 de marzo de 2026. Quienes estén interesados deben acudir al Parque Luis Donaldo Colosio en un horario de 10:00 a 16:00 horas donde el personal de ambas instancias brindará orientación para completar el trámite.

Por su parte, el Director Regional Mauricio Adrián Gómez precisó que los recursos se entregarán a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y para acceder al registro, los solicitantes deben presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento y el certificado de discapacidad actualizado emitido por una institución pública de salud.