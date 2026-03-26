Limpieza, seguridad e iluminación en los pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan

-Los 7 Pasos a Desnivel restantes se encuentran ya sea en proceso de rehabilitación o en reforzamiento estructural.

Con el objetivo de brindar un tránsito seguro, iluminado y limpio, esta mañana, Servicios Metropolitanos (SERVIMET) dio el banderazo de partida al programa de Limpieza, Seguridad e Iluminación de seis Pasos a Desnivel de Calzada de Tlalpan a fin de mantener el acceso libre para el paso peatonal: Lorenzo Boturini, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Fernando Ramírez, José María Roa Bárcenas y Manuel Caballero.



Además, estos Pasos, ubicados todos en la alcaldía Cuauhtémoc, se mantendrán abiertos para el tránsito peatonal de las 4:00 de la mañana a las 12:00 de la noche, con un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; de igual forma tendrán limpieza constante y adecuada iluminación.



Los 7 Pasos a Desnivel restantes se encuentran ya sea en proceso de rehabilitación o en reforzamiento estructural, como lo mencionó ayer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.



Adicionalmente, y en seguimiento a los acuerdos establecidos con las y los locatarios de los 13 Pasos a Desnivel de esa misma alcaldía Cuauhtémoc, el lunes 23 de marzo recién pasado se llevó a cabo la entrega por parte del Fondo de Desarrollo Social (FONDESO), de 81 apoyos de Capital Semilla “IKAL” de $25,000.00 mil pesos, recursos no reembolsables que fortalecen la economía local y brindan un impulso clave para la reactivación de sus negocios.



Con estas acciones se avanza en el cumplimiento del convenio de liberación y reubicación de los locatarios de los pasos a desnivel.