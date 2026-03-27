Fiscalía de Michoacán gira orden de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que se giró una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles, en el marco de investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en 2017.

De acuerdo con la información oficial, el exmandatario es señalado por presuntos delitos de homicidio, tortura y abuso de autoridad vinculados a estos acontecimientos.

Las autoridades indicaron que la orden forma parte de las acciones legales emprendidas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la ejecución de la orden ni sobre la situación jurídica actual del exgobernador.

El caso continúa en proceso de investigación conforme a los procedimientos establecidos por la Fiscalía estatal.