Alito Moreno califica como grave el derrame de hidrocarburo en Tabasco

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó como “gravísimo” el derrame de hidrocarburo registrado en Tabasco.

Durante sus declaraciones, el líder priista advirtió que este tipo de incidentes puede generar afectaciones importantes al medio ambiente en la región.

Moreno señaló que el derrame podría impactar sectores como la pesca y el turismo, además de provocar contaminación en zonas costeras.

Asimismo, expresó preocupación por posibles daños a especies marinas derivado de este tipo de eventos.

El dirigente reiteró la necesidad de atender el caso y evaluar sus consecuencias en el entorno ambiental y económico.