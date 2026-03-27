LOCALIZAN A MENOR REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN CUAJIMALPA; ESTABA EN LA MARQUESA

Una adolescente reportada como desaparecida en Cuajimalpa, Ciudad de México, fue localizada en la zona de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México, donde se encontraba trabajando en un local comercial.

De acuerdo con el reporte, el C5 identificó el último punto de geolocalización del teléfono de la menor, lo que permitió desplegar un operativo conjunto con policías estatales y municipales en la carretera México–Toluca.

Durante los recorridos, el propietario de un negocio informó que la joven había llegado a solicitar empleo, señalando que había salido de su domicilio por decisión propia.

Al lugar acudió personal de la Célula de Búsqueda de Huixquilucan, quienes, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, confirmaron la identidad de la menor, quien posteriormente fue reunida con sus familiares.

Paramédicos de Protección Civil realizaron una valoración médica, determinando que la joven se encontraba estable, consciente y sin lesiones visibles, por lo que fue trasladada para las diligencias correspondientes y la cancelación del boletín de búsqueda.