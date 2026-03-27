FGR E INEA TRABAJAN DE MANERA CONJUNTA PARA CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO

-Se consolidan los mecanismos de coordinación para impulsar seguridad y crecimiento económico.

-La educación es la base para construir una sociedad más justa, con mayores oportunidades y mejores condiciones de seguridad para todas y todos.

En un encuentro celebrado en el Club de Industriales de la República Mexicana, líderes empresariales y representantes del Gobierno de México, encabezados por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en la construcción de un país con mayor seguridad, certeza jurídica y desarrollo económico.



Durante la reunión se destacó que México vive un momento decisivo en el que convergen los esfuerzos del gobierno y del sector empresarial para impulsar el crecimiento con estabilidad. Se subrayó la importancia de fortalecer el Estado de derecho y las instituciones de justicia como base para la confianza, la inversión y el bienestar.



La Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el país avanza en una estrategia de seguridad y gobernabilidad, con énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad mediante investigaciones sólidas y apegadas a derecho.



Entre los principales acuerdos alcanzados se acordó el fortalecimiento del Estado de derecho y la certeza jurídica. Además, se mantendrá una coordinación permanente entre autoridades y el sector empresarial para implementar mecanismos de mediación para la solución de conflictos, con justicia ágil y menor impacto social.



Se creará una estrategia integral contra la extorsión, centrada en prevención, atención a las causas y fortalecimiento institucional.



Godoy Ramos informó que se trabaja en la integración de un plan que será presentado próximamente ante el Senado de la República, incorporando las propuestas y preocupaciones recogidas en este espacio de diálogo. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de acercar a los empresarios con el Gabinete de Seguridad para exponer sus inquietudes y propuestas.



Por su parte, Armando Contreras Castillo subrayó que la educación constituye un pilar fundamental para la construcción de la paz y la prevención de la violencia, al generar oportunidades, fortalecer valores y contribuir a la cohesión social.



“La educación es la base para construir una sociedad más justa, con mayores oportunidades y mejores condiciones de seguridad para todas y todos”, afirmó.



Las y los participantes coincidieron en que la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es clave para consolidar un México con desarrollo, justicia y bienestar.