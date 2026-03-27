Transforma Fernando Flores entorno de “La Hortaliza” con nueva iluminación

-Se hizo entrega de la renovación de 68 luminarias LED, poda estética y la rehabilitación de la caseta de vigilancia en San Francisco Coaxusco.

En un paso más por dignificar los espacios públicos y brindar mayor seguridad a las familias metepequenses, el presidente municipal Fernando Flores Fernández encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación integral en la Unidad Habitacional “La Hortaliza”, perteneciente a la delegación de San Francisco Coaxusco.



Durante el evento, el edil destacó que estas obras no son solo mejoras técnicas, sino un compromiso cumplido con los ciudadanos para transformar su entorno cotidiano.



La intervención, coordinada por la Dirección de Servicios Públicos, incluyó la sustitución de 68 luminarias por tecnología LED, lo que garantiza una iluminación eficiente y reduce puntos ciegos en la zona.



“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Recuperar nuestros espacios públicos es devolverle la tranquilidad a los vecinos y asegurar que Metepec siga siendo un municipio donde se vive bien y se vive seguro”, afirmó Flores Fernández ante los colonos.



Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos informó que los trabajos no se limitaron al alumbrado. Con el objetivo de mejorar la visibilidad y el entorno ambiental, se realizó la poda de 83 árboles y se llevó a cabo la rehabilitación de la caseta de vigilancia, punto clave para el control y la seguridad de los residentes de la zona.



Finalizó Flores Fernández: “Metepec reafirma su política de cercanía y eficiencia, enfocándose en servicios públicos de calidad que impactan directamente en la calidad de vida de la población”.