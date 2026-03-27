Mexicaltzingo impulsa el desarrollo local, la seguridad y el bienestar social: Saray Benítez

-En un ambiente festivo y rodeada de niñas y niños, la Presidenta inauguró formalmente la Feria del Helado en Mexicaltzingo.

La presidenta municipal Saray Benítez Espinoza encabezó esta semana una serie de acciones clave que refuerzan el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el empoderamiento de las mujeres en el municipio.



Con el objetivo de garantizar una festividad religiosa segura y organizada, la alcaldesa sostuvo una reunión estratégica con el párroco local y los cobradores de Semana Santa. Durante el encuentro, se establecieron protocolos de colaboración para preservar las tradiciones en un ambiente de paz.



“Seguimos trabajando en orden para fortalecer la fe y el sentido de comunidad que nos une”, destacó Benítez Espinoza.



En un ambiente festivo y rodeada de niñas y niños, la Presidenta inauguró formalmente la Feria del Helado en Mexicaltzingo. El evento contó con la presencia de Luis Jeyele Miranda Muciño, Director General de Calidad y Servicios Turísticos del estado.



Esta iniciativa busca no solo ofrecer un espacio de convivencia familiar, sino también impulsar el comercio local y posicionar al municipio como un referente turístico.



En el marco del Día Naranja, el gobierno municipal reafirmó su postura de cero tolerancia a la violencia de género mediante el programa “Tardes de Fortaleza, Mujeres que Avanzan”.



A través de pláticas y actividades de apoyo emocional, se generaron espacios de escucha segura para las asistentes. La alcaldesa enfatizó que su gestión trabaja con el corazón para construir una sociedad libre de violencia y llena de oportunidades para todas.



Con estas acciones, el Gobierno de Mexicaltzingo reafirma su lema de servicio con pasión, atendiendo de manera integral los pilares de la cultura, la economía y la seguridad social.