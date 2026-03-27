Mexicaltzingo impulsa el desarrollo local, la seguridad y el bienestar social: Saray Benítez

La presidenta municipal Saray Benítez Espinoza encabezó esta semana una serie de acciones clave que refuerzan el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el empoderamiento de las mujeres en el municipio.
Con el objetivo de garantizar una festividad religiosa segura y organizada, la alcaldesa sostuvo una reunión estratégica con el párroco local y los cobradores de Semana Santa. Durante el encuentro, se establecieron protocolos de colaboración para preservar las tradiciones en un ambiente de paz.
“Seguimos trabajando en orden para fortalecer la fe y el sentido de comunidad que nos une”, destacó Benítez Espinoza.
En un ambiente festivo y rodeada de niñas y niños, la Presidenta inauguró formalmente la Feria del Helado en Mexicaltzingo. El evento contó con la presencia de Luis Jeyele Miranda Muciño, Director General de Calidad y Servicios Turísticos del estado.
Esta iniciativa busca no solo ofrecer un espacio de convivencia familiar, sino también impulsar el comercio local y posicionar al municipio como un referente turístico.
En el marco del Día Naranja, el gobierno municipal reafirmó su postura de cero tolerancia a la violencia de género mediante el programa “Tardes de Fortaleza, Mujeres que Avanzan”.
A través de pláticas y actividades de apoyo emocional, se generaron espacios de escucha segura para las asistentes. La alcaldesa enfatizó que su gestión trabaja con el corazón para construir una sociedad libre de violencia y llena de oportunidades para todas.
Con estas acciones, el Gobierno de Mexicaltzingo reafirma su lema de servicio con pasión, atendiendo de manera integral los pilares de la cultura, la economía y la seguridad social.