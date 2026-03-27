Guerrero avanza en la reducción de feminicidios

-Durante estos cuatro años de gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado ha fortalecido políticas públicas enfocadas al bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres.

En Guerrero, la estrategia integral impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para prevenir y atender la violencia contra las mujeres presenta resultados al mantenerse la entidad en la ruta de disminución de feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo con el informe correspondiente al primer bimestre de 2026, Guerrero se ubicó en el lugar 22 a nivel nacional en número de víctimas de feminicidio durante febrero, con un caso registrado, lo que representa el 1.1 por ciento del total nacional.



En cuanto a la tasa por cada 100 mil mujeres, la entidad se posicionó en el lugar 25, con una baja incidencia de 0.05, reflejando una sólida tendencia a la baja en este delito de alto impacto.



Durante estos cuatro años de gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado ha fortalecido políticas públicas enfocadas al bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres, incorporando además acciones, entre las que destaca la implementación del Protocolo Violeta, una estrategia integral que incluye herramientas como la Alerta Violeta, la Tarjeta Violeta, el Transporte Violeta y el Botón de Emergencia Violeta, diseñadas para brindar atención oportuna, protección y acompañamiento a mujeres en situación de riesgo, así como para inhibir la violencia y prevenir feminicidios.



A este esfuerzo se suma el trabajo coordinado con el Congreso del Estado, donde se han aprobado reformas y leyes orientadas a fortalecer el marco jurídico en favor de los derechos y la protección de las mujeres guerrerenses.