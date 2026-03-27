Mara Lezama destaca certeza jurídica para proteger el patrimonio de las familias

-Con un 93% de eficiencia en trámites digitalizados en el Registro Público y más de 2,700 profesionales inmobiliarios matriculados.

Durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Cancún 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que el desarrollo inmobiliario en el estado avanza con orden, responsabilidad y una visión centrada en el bienestar colectivo.



Con la presencia de la presidenta de AMPI México, Jenny Rivas Padilla, y los profesionales inmobiliarios agremiados, la gobernadora Mara Lezama precisó que hoy Quintana Roo tiene un Registro Público de la Propiedad y del Comercio totalmente digitalizado, con una eficiencia del 93% en los trámites, pero se llegará al 100%.



Además, se cuenta con un nuevo Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO). Una plataforma digital, ágil y accesible que moderniza el Registro Público y marca un paso firme en la transformación digital del estado.



La Gobernadora enfatizó que esto es un logro, considerando que por largos años esta dependencia fue un sinónimo de corrupción, de cochupos, de quitarle la propiedad a muchos seres humanos en un abrir y cerrar de ojos. “Este gobierno humanista con corazón feminista combate la corrupción y pone al frente a personas honestas y trabajadoras”, añadió Mara Lezama.



Ante la presidenta saliente, Karen Ramos, y la presidenta entrante, Dafnee Fuentes Trujillo, la gobernadora de Quintana Roo aseguró que este relevo en la dirigencia de AMPI Cancún representa el fortalecimiento de un sector estratégico que impacta directamente en la calidad de vida de las familias, así como en la atracción de inversiones y el crecimiento económico de Quintana Roo.



Destacó que Cancún se consolida como uno de los principales motores económicos del país, al registrar más de un millón de habitantes y un padrón estatal con más de 2 mil 700 profesionales inmobiliarios matriculados, lo que fortalece la transparencia y la profesionalización del sector, hombres y mujeres que dan certeza jurídica a tantas personas que quieren tener un hogar seguro y la generación de confianza para inversionistas.



Mara Lezama reiteró que en Quintana Roo se impulsa un modelo en el que el crecimiento económico se traduce en oportunidades reales, acceso a vivienda digna y comunidades más sólidas, al tiempo que felicitó al nuevo Consejo Directivo de AMPI Cancún 2026 por asumir el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad.



La presidenta saliente, Karen Ramos, dijo estar satisfecha de su trabajo, en el que privilegió la capacitación, la ética, la innovación, que se reflejó en la confianza de los inversionistas que concretaron conexiones estratégicas, siempre con el firme compromiso de sumar valor, proteger la inversión y generar desarrollo ordenado y sostenible.



Por su parte, Dafnee Fuentes Trujillo, nueva presidenta de AMPI Cancún, asumió la responsabilidad de darle al sector inmobiliario el lugar que se merece, y de juntos construir un gremio más fuerte, más profesional, y más respetado, porque no se trata solo de crecer, se trata de crecer con respeto, responsabilidad y con visión.