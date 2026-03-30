Erik Rubín aparece con su nueva pareja y su hija en el festival Pa’l Norte 2026

El cantante Erik Rubín fue captado durante el festival Tecate Pa’l Norte 2026 en Monterrey en compañía de su hija menor, Nina Rubín, y de su nueva pareja sentimental, en lo que representa una de las primeras apariciones públicas familiares desde que inició su relación.

El exintegrante de Timbiriche asistió al evento musical como parte del público, donde presenció distintas presentaciones, entre ellas la de Guns N’ Roses. A través de sus redes sociales, compartió algunos momentos de la experiencia junto a sus acompañantes.

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos, la mujer que lo acompaña sería Geraldine Zárate, empresaria mexicana que ha mantenido un perfil discreto. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho oficial la relación de manera pública.

Las imágenes difundidas muestran una convivencia cercana entre Rubín, su pareja y su hija, lo que generó comentarios positivos en redes sociales sobre la dinámica familiar.

El cantante ha sido reservado respecto a su vida personal en meses recientes, pero su aparición en el festival marca un momento en el que se muestra más abierto a compartir esta nueva etapa.