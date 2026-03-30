Moreira señala que el Plan B es una distracción y cuestiona situación económica

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el Plan B de la reforma electoral representa una estrategia para desviar la atención de otros temas del país.

Durante sus declaraciones, el legislador señaló que el debate en torno a la reforma se desarrolla mientras persisten retos en materia económica y de seguridad.

Moreira indicó que, desde su perspectiva, existen asuntos como el endeudamiento y el crecimiento económico que requieren mayor atención.

El diputado expresó que estos temas deberían formar parte central de la discusión pública en el actual contexto.

Asimismo, reiteró la postura de su bancada frente a la iniciativa de reforma electoral.