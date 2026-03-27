Kenia López exige investigar derrame en el Golfo de México

Diputados de oposición solicitaron que la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex) realicen una investigación exhaustiva sobre el derrame de petróleo registrado en el Golfo de México.

La legisladora Kenia López Rabadán señaló que es necesario esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades sin importar si se trata de empresas privadas o servidores públicos.

Durante sus declaraciones, advirtió que el impacto del derrame afecta a la población en general, por lo que consideró indispensable actuar con transparencia.

Los legisladores indicaron que las autoridades deben llevar a cabo las indagatorias correspondientes para conocer el origen del incidente.

Asimismo, reiteraron la importancia de aplicar las sanciones que correspondan una vez que se definan las responsabilidades.